В США начали расследование против Apple

Ряд государственных структур США начали расследование по факту скрытия компанией Apple информации о замедлении ПО в смартфонах предыдущих поколений на предмет нарушения производителем законодательства о рынке ценных бумаг. Об этом сообщило американское информагентство Bloomberg.
“Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам расследуют, нарушила ли компания Apple Inc. законы о рынке ценных бумаг в процессе раскрытия информации об обновлении программного обеспечения, которое замедлило старые модели iPhone”, – говорится в сообщении.
В частности, правительство требует от компании информацию о том, были ли с ее стороны предупреждения о запланированном замедлении. В том числе, расследование изучает официальные заявления и сообщения Apple.
“Хотя замедление вызвало разочарование потребителей, следствие обеспокоено также тем, что компания могла ввести в заблуждение инвесторов относительно эффективности использования старых телефонов”, – говорится в статье.
Согласно сообщению Укринформ, компания Apple в конце прошлого года замедлила работу смартфонов iPhone предыдущих моделей с целью уменьшения нагрузки на батареи. После громкого скандала производитель попросил прощения у пользователей и снизил цены на замену аккумуляторов в телефонах, начиная от iPhone 6 и выше.
Кроме того, в Apple пообещали выпустить очередное обновление, которое позволит пользователям выбирать режим работы ПО самостоятельно.
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