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Украина исключила пять стран из списка оффшоров

Украина исключила пять стран из списка оффшоров

Кабинет Министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием.

Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства 30 января.

В правительстве считают, что доход, полученный резидентами Эстонии Латвии и Грузии, с источником происхождения из Украины не является объектом налогообложения, так как момент налогообложения возникает на этапе распределения прибыли, а не ее получения.

Такая система несет риски минимизации резидентами Украины уплаты налога на прибыль предприятий.

Также система налогообложения в этих странах предусматривает налогообложение корпоративным налогом при выплате дохода по ставке 15-20%, что не соответствует критериям формирования перечня государств, операции с нерезидентами которых признаются контролируемыми.

Отметим, что 27 декабря 2017 г. правительство утвердило постановление №1045, согласно которому увеличило перечень рисковых стран в рамках контроля над трансфертным ценообразованием с 65 до 85 стран.

В новый перечень стран добавили такие страны, как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом сказал, что Украина не вносила Эстонию в перечень оффшорных территорий.

По материалам НВ
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