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Сегодня станет известно, кому удастся сэкономить солидную сумму на своем автомобиле

Сегодня станет известно, кому удастся сэкономить солидную сумму на своем автомобиле

До 1 февраля МЭРТ Украины должно опубликовать на своем официальном сайте полный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. До того определить, какие именно марки не попадут под его действие, можно только лишь приблизительно. Например, понятно, что сэкономят на налоге хозяева тех автомобилей, которые попали в список министерства с отметкой «до 1 года». Это их расчетная цена балансирует в районе 1,2-1,4 миллиона.

В основном, это внедорожники и кроссоверы: например, Jeep Grand Cherokee, BMW X3 и X4, Range Rover Evoque 3D и Land Rover Defender, но есть и купе от Mercedes и даже Volkswagen Multivan. Полный список, напомним, ждать осталось недолго – до конца этого месяца.

Справка Finance.ua

  • С 1 января нынешнего года в Украине изменился порядок расчета транспортного налога. Ставка, правда, осталась той же – как и раньше, владельцы люксовых машин ежегодно должны платить 25 000 гривен.
  • По-прежнему, касается это дорогих машин возрастом не старше 5 лет, но вот сам порог стоимости машин теперь повысился, что напрямую связано с повышением минимального размера заработной платы.
  • В отличие от минувшего 2017-го, когда под «налог на роскошь» попадали транспортные средства дороже 1,2 млн гривен, в 2018-м эта цифра выросла до 1,396 млн грн. Однако это вовсе не означает, что желающим сэкономить на налогах нужно просто приобрести в салоне авто дешевле этой суммы.
По материалам autonews.ua
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