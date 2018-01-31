Сегодня станет известно, кому удастся сэкономить солидную сумму на своем автомобиле

До 1 февраля МЭРТ Украины должно опубликовать на своем официальном сайте полный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. До того определить, какие именно марки не попадут под его действие, можно только лишь приблизительно. Например, понятно, что сэкономят на налоге хозяева тех автомобилей, которые попали в список министерства с отметкой «до 1 года». Это их расчетная цена балансирует в районе 1,2-1,4 миллиона.
В основном, это внедорожники и кроссоверы: например, Jeep Grand Cherokee, BMW X3 и X4, Range Rover Evoque 3D и Land Rover Defender, но есть и купе от Mercedes и даже Volkswagen Multivan. Полный список, напомним, ждать осталось недолго – до конца этого месяца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставкуВчера, 12:10 - 2474 16
"ДНР" и "ЛНР" создали свой таможенный союзВчера, 15:50 - 1208 11
В Хмельницком подожгли СбербанкВчера, 12:15 - 1105 11
Таможенники заблокировали ввоз в Украину оборудования для майнинга на 13 млн грнВчера, 19:45 - 1214 10
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой областиВчера, 08:45 - 1821 9
Вышла обновленная Nokia 3310Вчера, 07:00 - 6845 3
Сегодня станет известно, кому удастся сэкономить солидную сумму на своем автомобилеВчера, 17:00 - 5334
Кому в Украине работодатели готовы повышать зарплатуВчера, 14:00 - 3906 4
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грнВчера, 11:00 - 2688 1
Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставкуВчера, 12:10 - 2474 16
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеВчера, 15:10 - 229
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Позавчера, 15:10 - 1154 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3685
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1380
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1318
Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості