НАСА использует блокчейн Ethereum для исследования космоса

НАСА выделила грант в размере 330 тысяч долларов для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на CoinSquare.
Доцент кафедры компьютерного инжиниринга Доктор Джен Вэй возглавляет команду ученых, разрабатывающих Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса.
Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и оперативнее отправлять собранную информацию, а также автоматизировать многие процессы, существенно снизив необходимость ручного управления операторами с Земли.
Блокчейн также должен повысить отслеживания искусственный космический мусор и прокладывать безопасные траектории во избежание фатальных столкновений.
Команда планирует запустить RNCP на базе Ethereum в комбинации с искусственным интеллектом и методом глубоко обучения.
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