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Вышла обновленная Nokia 3310

Вышла обновленная Nokia 3310

Вышла новая версия телефона Nokia 3310. Как сообщает Gizmochina, аппарат получил поддержку 4G, Wi-Fi и может работать в качестве точки доступа.

Обновленная версия схожа с моделью 2017 года: 2,4-дюймовый экран с разрешением 320×240 пикселей, поддержка одной Micro-SIM, карта памяти microSD до 64 гигабайт и внутренний накопитель на 256 либо 512 мегабайт. Разработчик – финская HMD Global.

Телефон начнут продавать только в Китае, стоимость аппарата не указывается.

Впервые Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. С тех пор было продано более 126 миллионов устройств

По материалам bigmir.net
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