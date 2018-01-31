"ДНР" и "ЛНР" создали свой таможенный союз

Лидеры самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР” подписали соглашение о создании единого таможенного пространства. Об этом сообщают официальные ресурсы сепаратистов.
Протокол “о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства” подписали “глава ДНР” Александр Захарченко и “и.о. главы ЛНР” Леонид Пасечник.
Также подписано соглашение о сотрудничестве между донецкой и луганской железной дорогами, согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.
Захарченко заявил, что это начало нового этапа в отношениях двух “республик”.
“Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы”, – заявил Захарченко.
Также этими документами сепаратисты хотят показать отсутствие между ними разногласий.
“Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших республик”, – заявил Пасечник.
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