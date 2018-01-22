День Финансов, 22 января: долги перед МВФ, стратегия НБУ по межбанку, девятое место Порошенко

В понедельник, 22 января, украинцы узнали, сколько должны МВФ, из-за кого росли цены в 2017, и как планирует выходить на межбанк НБУ. А теперь подробнее:

Сколько надо отдать МВФ? Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) сейчас составляет 12,1 миллиардов долларов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий. Он отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиарда долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ достигает 9,1 миллиарда долларов.

Все эти «заробитчане». Одной из причин роста цен в Украине в 2017 году стало повышение зарплат, на которое, в свою очередь, повлияла трудовая миграция. Но, как говорят в НБУ, в то же время зарплаты трудовых мигрантов, которые присылают в Украину валютные переводы, стали одним из главных факторов по сдерживанию инфляции.

Кто, кто c Bitcoin живет? За последние два года 57 государственных служащих в Украине указали в своих налоговых декларациях сбережения в криптовалютах, в том числе Bitcoin. Любопытно, что наибольшее количество владельцев биткоинов работает в Одесском областном совете, а Верховная Рада лишь на втором месте. Подробнее в инфографике.

Девятое место Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко попал в топ-10 самых богатых участников экономического форума в Давосе. Он с состоянием, по данным Cityam.com, 1,6 млрд долларов занял 9 место. Американский президент Дональд Трамп оказался лишь на 6 строчке с капиталом в 4,9 млрд долларов.

Ждете снижения цен на газ? Премьер рассказал, при каком условии цены на газ могут существенно снизиться. “Я хочу, чтобы через 3-4 года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем снизить цену газа … на этот год и на будущий”, – отметил Гройсман.

Магазин без касс от Amazon. Компания Amazon.com открывает для посещения первый продовольственный магазин без касс. Эксперимент, которому предшествовал тестовый период продолжительностью более года, может кардинально изменить традиционную розничную торговлю.

По $5-10 млн. В текущем году Нацбанк собирается выходить на межбанк с интервенциями и покупать небольшие суммы по 5-10 млн долларов. Говорят, делать это будут специально, чтобы никак не повлиять на ситуацию на межбанке.

Закрывают заправки. Компания Укрпалетсистем, которая развивает сеть АЗС UPG, прекращает работу всех АЗС на территории Киева. Договора аренды АЗС в Киеве были расторгнуты досрочно. Этому предшествовал ряд судебных разбирательств.

Украинец в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы. 29-летний украинец Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle, попал в список Forbes 30 Under 30. Стартовав с арендованной квартиры в Украине и нулевого финансирования, Readdle создала мощную экосистему приложений.