Amazon открывает первый продовольственный магазин без касс

Компания Amazon.com сегодня откроет для посещения первый продовольственный магазин без касс. Эксперимент, которому предшествовал тестовый период продолжительностью более года, может кардинально изменить традиционную розничную торговлю, передает Голос Америки.
Магазин Amazon Go в Сиэтле оснащен камерами и датчиками, которые отслеживают, какие товары покупатели берут с полок и какие кладут обратно.
Кассовые аппараты и очереди к кассам окажутся ненужными – после выхода из магазина деньги за выбранные товары будут списаны с банковской карты покупателя автоматически.
Для компаний розничной торговли открытие магазина означает потенциальный подрыв их позиций, связанный с крупнейшим в мире онлайновым продавцом, который в прошлом году купил сеть супермаркетов Whole Foods Market, торгующих премиальными продуктами, за $13,7 млрд.
Длинные очереди отталкивают покупателей, поэтому компания, которая найдет способ от них избавиться, получит преимущество на рынке. Компания Amazon не сообщала, намерена ли она открывать магазины Amazon Go в других местах.
Она также заявляет, что не планирует использовать бескассовую технологию в магазинах Whole Foods Market. Магазин Amazon Go работал в тестовом режиме с 5 декабря 2016 года, но пользоваться им могли только сотрудники Amazon.
Тогда компания планировала, что магазин перейдет к работе в обычном режиме в начале 2017 года. Однако возникли проблемы, сообщил Reuters информированный источник. Не всегда удавалось правильно идентифицировать покупателей сходной комплекции. Когда в тестовый период покупатели приходили в магазин с детьми, они вызывали хаос, неправильно складывая товары.
Вице-президент Amazon Go Джианна Пуэрини заявила, что в тестовый период магазин сработал очень хорошо благодаря предварительной работе, которая заняла четыре года. «Этой технологии просто не было, – сказала Пуэрини, прохаживаясь по магазину в Сиэтле. – Она стала новым достижением в компьютерном зрении и машинном обучении».
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