Премьер рассказал, при каком условии цены на газ могут существенно снизиться

Если в Украине увеличится собственная добыча газа, его цена для потребителей сможет уменьшиться на 20-30%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет ЭП со ссылкой на ICTV.

“Я хочу, чтобы через 3-4 года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем снизить цену газа … на этот год и на будущий”, – отметил Гройсман.

“Думаю, сделать это фундаментально возможно в 2020 году. Популистски это можно сделать в любой момент”, – добавил он.

Гройсман добавил, что также задачи, на которых стоит сфокусироваться – “экономика, рост, концентрация на росте выше 5%”.