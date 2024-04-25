Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком — Finance.ua

Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком Сегодня 10:33 — Энергетика

Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком

Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком, которые обесточивались из-за непогоды, ракетных обстрелов и технологических нарушений.

В частности, сегодня утром в Киеве из-за падения дерева во время непогоды отключались 34,3 тысячи абонентов (50 заведений, 349 многоэтажных и 189 частных домов). В течение нескольких часов всех запитали.

В Одессе энергетики запитали 32,6 тысячи абонентов, обесточенных в результате обстрела.

Читайте также Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал около €410 миллионов

В Хмельницкой области на одной из высоковольтных подстанций произошло технологическое нарушение — из-за этого краткосрочно обесточивалось 17,3 тысяч абонентов. Все запитаны. Также со светом все жители региона, которые обесточивались из-за непогоды.

В Харькове продолжают действовать сетевые ограничения — без света остаются около 200 тысяч абонентов.

Читайте также Галущенко рассказал, что будем делать следующей зимой

Потребности потребителей покрываются собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из соседних стран.

С 17 до 22 часов во всех регионах, кроме Херсонщины, введены графики ограничения мощности для промышленности. Также продолжают действовать ограничения промышленных потребителей в Кривом Роге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.