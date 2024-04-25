Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком — Finance.ua
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Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком

Энергетика
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Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком
Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком
Энергетики запитали всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком, которые обесточивались из-за непогоды, ракетных обстрелов и технологических нарушений.
В частности, сегодня утром в Киеве из-за падения дерева во время непогоды отключались 34,3 тысячи абонентов (50 заведений, 349 многоэтажных и 189 частных домов). В течение нескольких часов всех запитали.
В Одессе энергетики запитали 32,6 тысячи абонентов, обесточенных в результате обстрела.
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В Хмельницкой области на одной из высоковольтных подстанций произошло технологическое нарушение — из-за этого краткосрочно обесточивалось 17,3 тысяч абонентов. Все запитаны. Также со светом все жители региона, которые обесточивались из-за непогоды.
В Харькове продолжают действовать сетевые ограничения — без света остаются около 200 тысяч абонентов.
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Потребности потребителей покрываются собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из соседних стран.
С 17 до 22 часов во всех регионах, кроме Херсонщины, введены графики ограничения мощности для промышленности. Также продолжают действовать ограничения промышленных потребителей в Кривом Роге.
По материалам:
Finance.ua
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