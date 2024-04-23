Галущенко рассказал, что будем делать следующей зимой — Finance.ua

Галущенко рассказал, что будем делать следующей зимой Сегодня 12:34 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в очередном заседании высокого уровня Координационной группы G7+ по предоставлению помощи энергосектору Украины.

Онлайн-встреча состоялась под руководством Джеффри Пайетта, заместителя Государственного секретаря США, и при участии представителей стран-членов группы G7+, Европейской Комиссии, Энергетического Сообщества, Европейского банка реконструкции и развития.

Герман Галущенко отметил, что там, где это возможно, украинские энергетики уже проводят восстановительные ремонты на объектах, которые получили повреждения в результате массированных российских атак. В этом контексте министр обратился к участникам заседания с предложением рассмотреть возможности передачи Украине подержанного энергетического оборудования.

Ведь производство нового требует значительного времени, а потребность в восстановлении срочная. «В то же время с ремонтами мы планируем наращивать мощности генерации. Это вопрос нашего выживания следующей зимой. Поэтому уже ведутся соответствующие работы, чтобы увеличить мощности распределенной генерации, что позволит балансировать систему», — отметил министр.

Отдельно Галущенко отметил необходимость наращивания мощностей возобновляемой генерации, в частности на уровне домохозяйств, что может сыграть важную роль для балансировки системы в летний период. Джеффри Пайетт поблагодарил украинских энергетиков за работу по восстановлению энергосистемы в сложных условиях.

Также заместитель Госсекретаря подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину и ее энергосектор, отметив, что весомым свидетельством этих намерений является недавнее решение Конгресса о помощи Украине. Среди прочего, на встрече обсуждались потребности Украины в увеличении пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран и важность пополнения Фонда поддержки энергетики Украины для закупки энергетического оборудования.

Представитель Италии, председательствующей в G7, отметил, что на прошлой неделе участники Группы Семи приняли декларацию, подтверждающую свои намерения продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, в том числе предоставлять помощь энергосектору.

Во время заседания к участникам координационной группы впервые присоединилась Южная Корея, представительница которой отметила, что правительство страны уже изучает возможные направления помощи украинскому энергосектору и готово координировать соответствующую работу на уровне G7+.

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