Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал около €410 миллионов — Finance.ua
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Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал около €410 миллионов

Энергетика
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Премьер отметил, что Британия объявила о выделении более 180 млн долларов на укрепление украинского энергосектора.
В свою очередь Литва передаст оборудование из своих ТЭЦ, АЭС и своих складов, а Германия направит 400 генераторов.
В то же время премьер подчеркнул, что децентрализованная генерация — действенный способ компенсации уничтоженных российскими террористами энергетических мощностей.
«80 когенерационных установок распределены в регионы. В первую очередь их получает Харьков, где ситуация критическая. Будем развертывать сеть мини-ТЭЦ быстро и интенсивно, чтобы на старте нового отопительного сезона иметь запас прочности», — заверил Шмыгаль.
По материалам:
Укрінформ
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