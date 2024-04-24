Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал около €410 миллионов — Finance.ua

Фонд поддержки энергетики Украины аккумулировал около €410 миллионов Сегодня 10:33 — Энергетика

Премьер отметил, что Британия объявила о выделении более 180 млн долларов на укрепление украинского энергосектора.

В свою очередь Литва передаст оборудование из своих ТЭЦ, АЭС и своих складов, а Германия направит 400 генераторов.

В то же время премьер подчеркнул, что децентрализованная генерация — действенный способ компенсации уничтоженных российскими террористами энергетических мощностей.

«80 когенерационных установок распределены в регионы. В первую очередь их получает Харьков, где ситуация критическая. Будем развертывать сеть мини-ТЭЦ быстро и интенсивно, чтобы на старте нового отопительного сезона иметь запас прочности», — заверил Шмыгаль.

Укрінформ По материалам:

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