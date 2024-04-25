Несмотря на снижение потребления на 10%, Украина все еще ощущает дефицит электроэнергии — Finance.ua

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Несмотря на снижение потребления на 10%, Украина все еще ощущает дефицит электроэнергии

Энергетика
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Несмотря на снижение потребления на 10%, Украина все еще ощущает дефицит электроэнергии
Несмотря на снижение потребления на 10%, Украина все еще ощущает дефицит электроэнергии
Потребление электроэнергии на 10% ниже, чем вчера утром, но дефицит электроэнергии в энергосистеме сохраняется большую часть суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден четвертый день подряд привлекать аварийную помощь большую часть суток из энергосистем европейских стран. Однако ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях.

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«Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания», — говорится в сообщении.
Также в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 205 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.
По материалам:
Економічна Правда
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