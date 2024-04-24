При координации Минэнерго николаевские энергетики получили автовышки для ремонтных работ — Finance.ua
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При координации Минэнерго николаевские энергетики получили автовышки для ремонтных работ

Энергетика
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При координации Минэнерго николаевские энергетики получили автовышки для ремонтных работ
При координации Минэнерго николаевские энергетики получили автовышки для ремонтных работ
При координации Минэнерго АО «Николаевоблэнерго» получило 6 новых автовышек общей стоимостью более 770 тысяч евро. Спецтехника закуплена за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
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«Несмотря на постоянные обстрелы энергетики Николаевщины делают все возможное, чтобы в домах жильцов была электроэнергия. Спецтехника, приобретенная благодаря партнерам, поможет ускорить восстановительные работы и обеспечить стабильное электроснабжение»,  — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Предоставленные авто существенно улучшат работу местных энергетиков, которые из-за вражеского удара в 2022 году потеряли значительную часть спецтехники — тогда враг нанес по автобазе прицельный удар.
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Благодаря техническим характеристикам (вылет стрелы в подъемниках достигает 18 метров), ремонтные бригады смогут безопасно выполнять работы на воздушных линиях классом напряжения до 35 кВ.
К лету николаевские энергетики получат за средства Фонда поддержки энергетики Украины еще 3 единицы спецтехники.
Всего для нужд Николаевской области было приобретено энергетическое оборудование на сумму более 9,8 миллиона евро.
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Кроме этого, энергетики Николаевщины получили около 2,2 тысячи тонн помощи в виде энергетического оборудования.
По материалам:
Finance.ua
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