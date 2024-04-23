В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС

Энергетика
12
В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС
В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС
Энергетическая компания ДТЭК заявила, что для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиянами ТЭС, необходимо 350 млн долл.
Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил на мероприятии «Восстановление Украины».
Читайте также
Он отметил, что ожидается дефицит электроэнергии в пиковые периоды летом и зимой, ведь Украина потеряла в результате последних атак 8 ГВт генерационных мощностей.
Для покрытия критических потребностей типа запитывания госпиталей могут использоваться газовые турбины, пояснил он, однако для обеспечения потребностей в большом масштабе требуется восстановление тепловой генерации (ТЭС), заявил Сахарук.
«У нас есть 6 электростанций. Одну из них мы пока не будем отстраивать, ведь она находится близко к фронту, и там постоянные обстрелы. Кроме того, единственный путь для поставок туда угля разрушен», — рассказал он и добавил, что мощность ТЭС — 1 ГВт.
Читайте также
Причиненный ущерб примерно оценивается в 250 млн долл. «плюс» 100 млн долл., необходимых на проведение работ, рассказал директор ДТЭК. Для сравнения, в прошлом году ущерб компании был меньше, она потратила 110 млн долл. на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.
В прошлом году эта сумма покрывалась за свой счет, однако сейчас ДТЭК рассматривает разные способы привлечения средств. Например, получение деталей и составляющих европейских энергетических объектов, и сейчас переговоры ведутся с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы. По его словам, такой способ — самое быстрое решение для Украины, однако он не покроет все потребности. Кроме того, компания может использовать средства Фонда энергетической поддержки Украины и других доноров: USAID, JICA и другие.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.