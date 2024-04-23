В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС — Finance.ua

В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС Сегодня 11:45 — Энергетика

В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС

Энергетическая компания ДТЭК заявила, что для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиянами ТЭС, необходимо 350 млн долл.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил на мероприятии «Восстановление Украины».

Читайте также В ДТЭК назвали условия для введения графиков отключения света по всей Украине

Он отметил, что ожидается дефицит электроэнергии в пиковые периоды летом и зимой, ведь Украина потеряла в результате последних атак 8 ГВт генерационных мощностей.

Для покрытия критических потребностей типа запитывания госпиталей могут использоваться газовые турбины, пояснил он, однако для обеспечения потребностей в большом масштабе требуется восстановление тепловой генерации (ТЭС), заявил Сахарук.

«У нас есть 6 электростанций. Одну из них мы пока не будем отстраивать, ведь она находится близко к фронту, и там постоянные обстрелы. Кроме того, единственный путь для поставок туда угля разрушен», — рассказал он и добавил, что мощность ТЭС — 1 ГВт.

Читайте также В ДТЭК оценили ущерб от российских атак на энергообъекты

Причиненный ущерб примерно оценивается в 250 млн долл. «плюс» 100 млн долл., необходимых на проведение работ, рассказал директор ДТЭК. Для сравнения, в прошлом году ущерб компании был меньше, она потратила 110 млн долл. на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.

В прошлом году эта сумма покрывалась за свой счет, однако сейчас ДТЭК рассматривает разные способы привлечения средств. Например, получение деталей и составляющих европейских энергетических объектов, и сейчас переговоры ведутся с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы. По его словам, такой способ — самое быстрое решение для Украины, однако он не покроет все потребности. Кроме того, компания может использовать средства Фонда энергетической поддержки Украины и других доноров: USAID, JICA и другие.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.