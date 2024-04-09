В ДТЭК оценили ущерб от российских атак на энергообъекты — Finance.ua

В ДТЭК оценили ущерб от российских атак на энергообъекты Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В ДТЭК оценили ущерб от российских атак на энергообъекты

После двух массированных атак россии стоимость восстановления поврежденных тепловых электростанций ДТЭК оценивается в 203 млн долларов.

Такую цифру в интервью Forbes назвал СЕО компании Максим Тимченко.

Он отметил, что это вдвое больше стоимости ремонтной кампании в прошлом году (тогда восстановление обошлось в 126 млн).

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«Чтобы восстановиться, нам нужно оборудование стоимостью 230 млн долларов. Львиная доля суммы — закупка трансформаторов», — сказал Тимченко.

По его словам, при наличии оборудования ДТЭК планирует к зиме увеличить мощность почти в четыре раза от имеющейся. Основные работы будут проводиться в апреле-мае, чтобы успеть восстановиться до летнего максимума.

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Тимченко рассказал, что самый быстрый способ найти оборудование — привезти его из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Еще одна возможность — использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине.

Слово і Діло По материалам:

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