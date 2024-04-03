ДТЭК лишилась 80% генерации после российских атак 22 и 29 марта — Finance.ua

ДТЭК лишилась 80% генерации после российских атак 22 и 29 марта Сегодня 19:30 — Энергетика

ДТЭК лишилась 80% генерации после российских атак 22 и 29 марта

Энергетический холдинг ДТЭК лишился 80% своих генерирующих мощностей после российских атак 22 и 29 марта.

Об этом говорится в сообщении группы ДТЭК.

80% генерирующих мощностей компании потеряно, сообщила ДТЭК.

По данным ДТЭК, пять из шести ТЭС группы серьезно повреждены. «Ситуация очень тяжелая», — говорится в сообщении.

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Напомним, россия в ночь на 22 марта совершила самую масштабную за последнее время атаку на энергетические объекты Украины. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровщина.

В результате российской атаки 22 марта пострадали две ТЭС энергохолдинга ДТЭК — Бурштынская и Ладыжинская. На восстановление понадобится от шести до 24 месяцев, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина наработала ряд механизмов сотрудничества с международными партнерами по оказанию помощи энергосектору. Одним из них является Фонд поддержки энергетики, созданный весной 2022 года.

За средства доноров, внесенных в Фонд, закупается оборудование. Оно используется украинскими энергетиками для ремонта и восстановления после вражеских атак.

«На сегодняшний день в Фонде доступны для преодоления последствий этого обстрела более €40 млн — на них будут производиться закупки необходимого оборудования. Кроме этого, постоянно поступает помощь в виде оборудования», — подчеркнул министр.

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