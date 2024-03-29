Завершение отопительного сезона до конца недели сэкономило бы полмиллиарда кубометров газа — Чернышев Сегодня 12:43 — Энергетика

Завершение отопительного сезона до конца недели сэкономило бы полмиллиарда кубометров газа — Чернышев

Если все местные власти завершат отопительный сезон до конца текущей недели, это позволит сэкономить около 500 миллионов кубометров газа.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона.

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Чернышев рассчитывает на завершение отопительного сезона всеми местными властями до конца текущей недели благодаря теплой погоде, что позволит сэкономить значительное количество газа.

«…условно можем говорить, что если бы температура была обычной, и мы продолжали бы этот отопительный сезон, или была бы холодная весна, то, возможно, мы сэкономили бы примерно 500 млн кубометров газа», — сказал он.

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В то же время глава НАК отметил, что даже с такой экономией в этом году еще преждевременно говорить о возобновлении экспорта газа, хотя Украина «совершенно уверенно движется как государство к статусу экспортера».

Ранее Чернышев заявлял , что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

Отопительный сезон в столице начали завершать 28 марта.

Економічна Правда По материалам:

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