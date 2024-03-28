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Украина вскоре станет экспортером газа — глава НАК

Энергетика
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Украина вскоре станет экспортером газа — глава НАК
Украина вскоре станет экспортером газа — глава НАК
Украина смогла увеличить добычу газа таким образом, чтобы сбалансировать потребление с добычей.
Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» заявил Алексей Чернышев, глава НАК «Нафтогаз Украины».
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При этом он отметил, что объемы потребления стали меньше по понятным причинам: разрушение промышленных предприятий в результате российской агрессии, выезд украинцев за границу и т. д.
Но с другой стороны, сыграло свою роль и увеличение добычи, в частности частными компаниями.
«Мы сбалансированы на сегодняшний день практически полностью… Я мечтаю, что вскоре Украина станет экспортером газа», — сказал Чернышев.
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Десятилетиями зависимость Украины от российского газа была критической и конвертировалась в политическую зависимость, отметил он.
«Дешевая энергия приходит очень дорогой ценой, ценой независимости», — сказал Чернышев.
По материалам:
НВ
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