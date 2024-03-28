Украина вскоре станет экспортером газа — глава НАК Сегодня 19:45 — Энергетика

Украина вскоре станет экспортером газа — глава НАК

Украина смогла увеличить добычу газа таким образом, чтобы сбалансировать потребление с добычей.

Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» заявил Алексей Чернышев, глава НАК «Нафтогаз Украины».

Читайте также В этом году «Нафтогаз» планирует увеличить добычу газа на полмиллиарда кубометров

При этом он отметил, что объемы потребления стали меньше по понятным причинам: разрушение промышленных предприятий в результате российской агрессии, выезд украинцев за границу и т. д.

Но с другой стороны, сыграло свою роль и увеличение добычи, в частности частными компаниями.

«Мы сбалансированы на сегодняшний день практически полностью… Я мечтаю, что вскоре Украина станет экспортером газа», — сказал Чернышев.

Читайте также Украина планирует увеличить добычу газа

Десятилетиями зависимость Украины от российского газа была критической и конвертировалась в политическую зависимость, отметил он.

«Дешевая энергия приходит очень дорогой ценой, ценой независимости», — сказал Чернышев.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.