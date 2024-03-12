Украина планирует увеличить добычу газа — Finance.ua

Украина планирует увеличить добычу газа Сегодня 15:33 — Энергетика

Наращивание добычи газа и увеличение выплат в государственный бюджет благодаря хранению газа иностранцев в украинских газохранилищах стали предметом беседы министра энергетики Германа Галущенко и главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в Тelegram.

«Вместе подводим итоги отопительного сезона 2023−2024 года. Команда группы „Нафтогаз“ обеспечила необходимый резерв газа для его плавного завершения. Среди других тем — успешное назначение наблюдательных советов на одних из важнейших предприятий группы, а также важность продолжения интеграции в европейское энергетическое сообщество, в частности, проведение реформы энергетического рынка», — отметил Алексей Чернышев в сообщении на своей странице.

Он добавил, что к приоритетам работы «Нафтогаза» в 2024 году относятся два вопроса.

Один из них — укрепление украинской энергонезависимости через дальнейшее наращивание добычи газа.

Второй — увеличение выплат в госбюджет через привлечение европейских компаний к хранению в Украине еще больших объемов газа.

Дзеркало Тижня По материалам:

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