Украина планирует увеличить добычу газа — Finance.ua

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Украина планирует увеличить добычу газа

Энергетика
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Наращивание добычи газа и увеличение выплат в государственный бюджет благодаря хранению газа иностранцев в украинских газохранилищах стали предметом беседы министра энергетики Германа Галущенко и главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева.
Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в Тelegram.
«Вместе подводим итоги отопительного сезона 2023−2024 года. Команда группы „Нафтогаз“ обеспечила необходимый резерв газа для его плавного завершения. Среди других тем — успешное назначение наблюдательных советов на одних из важнейших предприятий группы, а также важность продолжения интеграции в европейское энергетическое сообщество, в частности, проведение реформы энергетического рынка», — отметил Алексей Чернышев в сообщении на своей странице.
Он добавил, что к приоритетам работы «Нафтогаза» в 2024 году относятся два вопроса.
Один из них — укрепление украинской энергонезависимости через дальнейшее наращивание добычи газа.
Второй — увеличение выплат в госбюджет через привлечение европейских компаний к хранению в Украине еще больших объемов газа.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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