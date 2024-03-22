В этом году «Нафтогаз» планирует увеличить добычу газа на полмиллиарда кубометров — Finance.ua
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В этом году «Нафтогаз» планирует увеличить добычу газа на полмиллиарда кубометров

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В этом году группа «Нафтогаз» планирует увеличить добычу природного газа на полмиллиарда кубометров, а также увеличить объемы газа иностранных энергетических компаний, хранящих голубое топливо в украинских ПХГ.
Об этом сообщает пресс-служба группы «Нафтогаз».
«Наш план на 2024 год — нарастить добычу голубого топлива как минимум на полмиллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Кроме того, в группе отметили, что еще одной целью на 2024 год является увеличение объемов газа, которые в украинских ПХГ хранят иностранные энергетические компании.
«В 2024 году мы стремимся привлечь около 4 млрд куб. м газа иностранных трейдеров к хранению в наших подземных хранилищах», — добавил Чернышев.
По материалам:
Економічна Правда
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