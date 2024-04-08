В правительстве не исключают возможности повышения тарифов на свет из-за атак рф — Finance.ua

В правительстве не исключают возможности повышения тарифов на свет из-за атак рф Сегодня 11:15 — Энергетика

В правительстве не исключают возможности повышения тарифов на свет из-за атак рф

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина нуждается в усовершенствованной ПВО, чтобы защитить свои энергетические активы от ракетных атак россии и избежать отключений электроэнергии этим летом.

«Разрушения были значительными — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться», — рассказал чиновник в интервью Bloomberg

По его словам, хотя официально убытки еще не подсчитаны, они уже измеряются миллиардами гривен и продолжают расти. Геращенко отметил, что масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.

Отмечается, что пострадали шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой. ДТЭК заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены.

Галущенко рассказал, что Украина активно ищет энергетическое оборудование по всему миру для замены поврежденного. Однако эта охота может быть бесполезной, если не будет достаточно ПВО. Этой весной россия начала обстреливать тепловые и гидроэлектростанции Украины. Эти атаки чреваты не только потерей электроэнергии, но и экологическими катастрофами.

«Атаки на гидроэлектростанции являются актами терроризма и военными преступлениями, поскольку они влияют не только на производство энергии, но и на работу дамб на реках», — пояснил министр.

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Он добавил, что россия хочет разрушить украинскую экономику. Большее повреждение сети усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика.

«Мы обязательно будем общаться с людьми. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения… В зависимости от ситуации в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. россияне не могут вызвать повторения отключений 2022 и 2023. Даже в случае огромного ущерба мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей», — сказал Галущенко.

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Однако он не исключает вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Сейчас правительство изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов. Это при том что в июне прошлого года после зимних атак цена на электроэнергию выросла почти вдвое.

«Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков», — добавил министр.

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УНІАН По материалам:

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