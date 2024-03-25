Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто может платить вдвое меньше — Finance.ua
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Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто может платить вдвое меньше

Личные финансы
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Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто может платить вдвое меньше
Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто может платить вдвое меньше
В Украине с 1 апреля стоимость электроэнергии не изменится и будет на уровне 2,64 грн за кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 10 месяцев.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии была пересмотрена летом 2023-го. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, по меньшей мере, в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф не будут.
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Для этого необходимо установить двузонный счетчик, а также подать заявку к поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты, которые подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.
Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется приобрести двузонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже через 10 месяцев покупка счетчика окупится.
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По материалам:
Обозреватель
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