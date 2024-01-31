Для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы — Finance.ua

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Для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы

Личные финансы
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Для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы
Для некоторых водоканалов хотят повысить тарифы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для обсуждения двухэтапное изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод ряда водоканалов.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января.
Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский подчеркнул, что сейчас решение об изменении тарифов не принимается окончательно, а только выносится на обсуждение.
Оптовый тариф на водоснабжение предлагается изменить следующим образом (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгород» — 10,63 грн с 1 апреля; 11,88 грн — с 1 июля;
  • «Львовводоканал» — 8,11 грн с 1 апреля; 9,02 грн — с 1 июля;
  • «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 4,69 грн с 1 апреля; 5,85 грн — с 1 июля;
  • «Черновцыводоканал» — 9,06 грн с 1 апреля; 10,26 грн — с 1 июля;
  • «Дрогобычводоканал» — 12,95 грн с 1 апреля; 15,64 грн — с 1 июля.
Предлагаемые изменения оптового тарифа на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгород» — 11,97 грн с 1 апреля; 13,25 грн — с 1 июля;
  • «Львовводоканал» — 2,64 грн с 1 апреля; 2,74 грн — с 1 июля;
  • «Тернопольводоканал» — 11,57 грн с 1 апреля; 13,19 грн — с 1 июля;
  • «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 3,71 грн с 1 апреля; 4,35 грн — с 1 июля;
  • «Дрогобычводоканал» — 3,64 грн с 1 апреля; 4,75 грн — с 1 июля.
Тариф на водоснабжение для других потребителей предлагается изменить следующим образом (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгород» — 26,59 грн с 1 апреля; 30,36 грн — с 1 июля;
  • «Львовводоканал» — 17,14 грн с 1 апреля; 20,02 грн — с 1 июля;
  • «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 11,75 грн с 1 апреля; 16,30 грн — с 1 июля;
  • «Тернопольводоканал» — 17,33 грн с 1 апреля; 26,04 грн — с 1 июля;
  • «Черновцыводоканал» — 19,87 грн с 1 апреля; 23,78 грн — с 1 июля;
  • «Дрогобычводоканал» — 28,57 грн с 1 апреля; 38,15 грн — с 1 июля;
  • «Луцкводоканал» — 11,17 грн с 1 апреля; 13,70 грн — с 1 июля.
Предлагаемые изменения тарифа на водоотвод для неоптовых потребителей (за 1 кубометр без НДС):
  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгород» — 15,35 грн с 1 апреля; 18,27 грн — с 1 июля;
  • «Львовводоканал» — 8,52 грн с 1 апреля; 10,27 грн — с 1 июля;
  • «Тернопольводоканал» — 19,11 грн с 1 апреля; 22,42 грн — с 1 июля;
  • «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 13,46 грн с 1 апреля; 16,38 грн — с 1 июля;
  • «Черновцыводоканал» — 7,54 грн с 1 апреля; 10,52 грн — с 1 июля;
  • «Дрогобычводоканал» — 11,52 грн с 1 апреля; 15,61 грн — с 1 июля;
  • «Луцкводоканал» — 15,62 грн с 1 апреля; 19,17 грн — с 1 июля.
Причиной изменения тарифов является рост расходов на электроэнергию, расходов на оплату труда с 1 июля 2024 года, расходов на амортизацию и т. д. При этом тарифы водоканалов в последний раз менялись в начале 2022 года.
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По материалам:
Укрінформ
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