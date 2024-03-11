Коммуналка за год подорожала: на какие услуги больше всего выросли тарифы — Finance.ua
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Коммуналка за год подорожала: на какие услуги больше всего выросли тарифы

Личные финансы
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Коммуналка за год подорожала: на какие услуги больше всего выросли тарифы
Коммуналка за год подорожала: на какие услуги больше всего выросли тарифы
В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Больше всего подорожала электроэнергия — тариф вырос на 69,7%. В то же время средняя цена за водоснабжение снизилась на 0,8%, но служба статистики еще не учитывала ожидаемое увеличение цены в крупных городах Украины.

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Тариф на электроэнергию дорожал постепенно с июня 2023, тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч. И при этом вне зависимости от объема потребления. Более того:
  • за потребление до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;
  • при большем использовании тока — 1,68 грн/кВт*ч.
Коммуналка за год подорожала: на какие услуги больше всего выросли тарифы
Кроме электроснабжения, подорожали такие коммунальные услуги:
  • уборка мусора — на 4,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — 4,2%;
  • содержание и ремонт жилья — 3%.

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Неизменными оставались цены на отопление, газоснабжение и горячую воду, ведь подорожание не планировалось на нынешний отопительный сезон. Подешевело в средних показателях цены водоснабжение в среднем на 0,8%, а также канализация — на 0,5%.
Напомним, на портале «Дія» ускорили процесс подачи заявления о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива.
Юрист Анастасия Цыбулько ранее рассказала о нововведениях, которые начали действовать с 29 января 2024 года. Так, регулятор может подать в суд за неуплату коммуналки. Долги нужно своевременно погашать или рассрочивать. По ее словам, возобновлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по «возрасту» задолженности.
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По материалам:
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