Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому — Finance.ua

Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому Сегодня 09:33 — Энергетика

Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому

«Оператор ГТС Украины» анонсирует закупки природного газа для собственных нужд от нерезидентов, который хранят газ на «таможенном складе» украинских ПХГ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, торги будут проходить в новой секции «Закупки: импорт, таможенный склад» на площадке «Украинской энергетической биржи».

Читайте также Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища

«В ходе торгов в этой секции участники-нерезиденты могут предлагать заказчику свой ресурс, хранящийся в ПХГ в режиме „таможенный склад“ или на условиях передачи на трансграничных точках в Украину. Торги проводятся по принципу одностороннего встречного аукциона в ПП БЭТС», — говорится в сообщении

Для участия в торгах по секции «Закупки: импорт, таможенный склад» участники должны аккредитоваться на УЭБ, в том числе нерезиденты, которые планируют предлагать свой ресурс заинтересованным украинским покупателям.

Читайте также ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании

Участники могут подавать заявки на продукты: «Таможенный склад»; «Таможенный склад + Short-haul»; Interconnection point (имеющиеся трансграничные точки для границ с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой и Словакией). Цена будет определяться в евро.

На стартовом этапе запуска секции гарантийные взносы для участников не предусматриваются, в дальнейшем УЭБ планирует использовать свои клиринговые механизмы и для такого типа торгов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.