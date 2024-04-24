Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому

Энергетика
26
Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому
Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому
«Оператор ГТС Украины» анонсирует закупки природного газа для собственных нужд от нерезидентов, который хранят газ на «таможенном складе» украинских ПХГ.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, торги будут проходить в новой секции «Закупки: импорт, таможенный склад» на площадке «Украинской энергетической биржи».
Читайте также
«В ходе торгов в этой секции участники-нерезиденты могут предлагать заказчику свой ресурс, хранящийся в ПХГ в режиме „таможенный склад“ или на условиях передачи на трансграничных точках в Украину. Торги проводятся по принципу одностороннего встречного аукциона в ПП БЭТС», — говорится в сообщении
Для участия в торгах по секции «Закупки: импорт, таможенный склад» участники должны аккредитоваться на УЭБ, в том числе нерезиденты, которые планируют предлагать свой ресурс заинтересованным украинским покупателям.
Читайте также
Участники могут подавать заявки на продукты: «Таможенный склад»; «Таможенный склад + Short-haul»; Interconnection point (имеющиеся трансграничные точки для границ с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой и Словакией). Цена будет определяться в евро.
На стартовом этапе запуска секции гарантийные взносы для участников не предусматриваются, в дальнейшем УЭБ планирует использовать свои клиринговые механизмы и для такого типа торгов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.