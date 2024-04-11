Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища — Finance.ua

Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища
Число европейских трейдеров, использующих газотранспортную систему и подземные хранилища газа Украины, продолжает расти.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время онлайн-выступления на Budapest LNG Summit, передает Минэнерго.
По его словам, украинская газовая инфраструктура является составной частью газотранспортной системы ЕС как единого Восточноевропейского рынка газа. Более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную инфраструктуру ежегодно, и их количество продолжает расти.
Колесник отметил, что, несмотря на военные действия в Украине, происходит развитие биржевых продуктов, новых услуг операторов ГТС и ПХГ и новых маршрутов поставок, таких как Вертикальный коридор. О надежности партнерства свидетельствует тот факт, что несмотря на войну и намерения врага дестабилизировать ситуацию, Оператор ГТС Украины и Укртрансгаз продолжают выполнять заявки, а система работает стабильно.
«Мы поощряем европейских трейдеров использовать доступные мощности транспортировки и хранения газа в частности по новым маршрутам. Восточноевропейский рынок газа — без границ, и доступная инфраструктура позволяет нам строить высоколиквидный газовый рынок», — заявил чиновник.
Он добавил, что одним из важных принципов формирования новой модели рынка в Европе должна стать диверсификация направлений поставок природного газа, чтобы не допустить повторения манипуляций с ценами, как это в свое время делала россия, используя монопольное положение на европейском рынке.
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