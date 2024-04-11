Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища — Finance.ua

Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища Сегодня 04:46 — Энергетика

Растет количество евротрейдеров, использующих украинскую ГТС и хранилища

Число европейских трейдеров, использующих газотранспортную систему и подземные хранилища газа Украины, продолжает расти.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время онлайн-выступления на Budapest LNG Summit, передает Минэнерго.

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По его словам, украинская газовая инфраструктура является составной частью газотранспортной системы ЕС как единого Восточноевропейского рынка газа. Более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную инфраструктуру ежегодно, и их количество продолжает расти.

Колесник отметил, что, несмотря на военные действия в Украине, происходит развитие биржевых продуктов, новых услуг операторов ГТС и ПХГ и новых маршрутов поставок, таких как Вертикальный коридор. О надежности партнерства свидетельствует тот факт, что несмотря на войну и намерения врага дестабилизировать ситуацию, Оператор ГТС Украины и Укртрансгаз продолжают выполнять заявки, а система работает стабильно.

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«Мы поощряем европейских трейдеров использовать доступные мощности транспортировки и хранения газа в частности по новым маршрутам. Восточноевропейский рынок газа — без границ, и доступная инфраструктура позволяет нам строить высоколиквидный газовый рынок», — заявил чиновник.

Он добавил, что одним из важных принципов формирования новой модели рынка в Европе должна стать диверсификация направлений поставок природного газа, чтобы не допустить повторения манипуляций с ценами, как это в свое время делала россия, используя монопольное положение на европейском рынке.

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