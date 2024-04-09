НКРЭКУ ввела европейскую практику предоставления доступа к газохранилищам — Finance.ua

НКРЭКУ ввела европейскую практику предоставления доступа к газохранилищам
НКРЭКУ повысила привлекательность хранения природного газа в украинских газохранилищах как для внутригосударственных заказчиков, так и для европейских партнеров. Соответствующее решение было принято 3 апреля на заседании комиссии (постановление НКРЭКУ от 3 апреля 2024 г. № 631).
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Отмечается, что эти изменения направлены на усовершенствование условий предоставления услуг хранения (закачки, отбора) природного газа путем создания новых продуктов хранения (закачки, отбора) с разными временными рамками и условиями использования, что будет способствовать большему заполнению мощностей украинских газохранилищ.
Указанные изменения позволят увеличить доход от эксплуатации хранилищ для Украины при неизменных тарифах. Это выгодно и для европейских потребителей, ведь тарифы на хранение и обслуживание в украинских хранилищах ниже, чем в странах — членах ЕС", — подчеркнули в комиссии.
Постановление вступит в силу 1 июня 2024 года.
Положениями постановления предусмотрено внесение изменений в Кодекс газохранилищ и Типовой договор хранения в части:
- расширения периодов распределения мощности, в частности, предоставления возможности заказывать мощность газохранилищ на базовый сезон закачки и базовый сезон отбора отдельно, а также на несколько месяцев в одном году хранения;
- отмена кривых закачки/отбора природного газа и внедрение европейской практики предоставления доступа к газохранилищам путем распределения мощности с правом хранения/закачки/отбора одинакового объема природного газа в течение каждых газовых суток для соответствующего периода распределения мощности;
- оптимизации процедуры распределения мощности газохранилищ путем использования оператором газохранилища информационной платформы;
- предоставление услуг хранения (закачки, отбора) природного газа преимущественно на условиях использования гарантированной и условно гарантированной мощности (минимум 90% технической мощности, кроме мощности закачки в базовый сезон отбора и мощности отбора в базовый сезон закачки, периода распределения мощности на сутки вперед);
- определение сроков подачи заявок на распределение мощности газохранилищ, которые будут совпадать со сроками распределения мощности на межгосударственных соединениях и внутренними точками входа/выхода газотранспортной системы.
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