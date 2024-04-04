Глава НКРЭКУ допускает изменения в действующее до 1 мая ПСО по э/э для населения — Finance.ua
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Глава НКРЭКУ допускает изменения в действующее до 1 мая ПСО по э/э для населения

Энергетика
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Глава НКРЭКУ допускает изменения в действующее до 1 мая ПСО по э/э для населения
Глава НКРЭКУ допускает изменения в действующее до 1 мая ПСО по э/э для населения
Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк допускает изменения в вопросе обеспечения населения электроэнергией (ПСО), для которого до 1 мая текущего года разницу в тарифах и рыночной цене покрывают НАЭК «Энергоатом» и ПрАО «Укргидроэнерго».
«Будут или изменения, или продление ПСО относительно касательно населения в существующем варианте… Если изменения, то, возможно, они будут трудными, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже», — сказал он журналистам в кулуарах мероприятия по поводу подписания соглашения о сотрудничестве между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и НКРЭКУ в Киеве.
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В то же время Тарасюк отметил, что ситуация у всех энергокомпаний очень сложная, прежде всего по причине российской агрессии.
«Всей энергосистеме сложно. Я не знаю ни одной компании, которой сейчас не сложно», — подчеркнул глава энергорегулятора.
Напомним, после повреждений ДнепроГЭС массированным ударом рф по энергосистеме 22 марта, глава оператора ГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота отметил, что выполнение компанией ПСО относительно населения под угрозой, поскольку она потеряла из-за удара около 1000 МВт мощности.
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Согласно действующей схеме ПСО, «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» компенсируют поставщикам э/э разницу между тарифом для населения в 2,64 грн/кВт-ч и рыночной ценой ресурса из средств от своей деятельности на рынке.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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