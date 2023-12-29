Каким будет тариф на газ в 2024-м: в НКРЭКУ дали ответ — Finance.ua

Каким будет тариф на газ в 2024-м: в НКРЭКУ дали ответ Сегодня 14:03 — Энергетика

Каким будет тариф на газ в 2024-м: в НКРЭКУ дали ответ

В Украине не планируется повышать тарифы на газ в 2024 году. Во время действия военного положения в Украине и 6 месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, запрещается повышение для всех категорий потребителей тарифов на услуги по распределению природного газа для всех категорий потребителей.

Это следует из ответа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на официальный запрос «Апострофа».

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«На сегодняшний день НКРЭКУ не планируется принятие никаких решений в части повышения уровней тарифов на услуги распределения природного газа в рамках действия моратория», — сообщил регулятор.

Что касается тарифов на электрическую энергию, то, как отметили в НКРЭКУ, комиссия не имеет полномочий по установлению цен на электроэнергию для бытовых потребителей (населения). В то же время государственное регулирование тарифов на электричество осуществляет Кабинет министров, добавили в НКРЭКУ. С 1 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно для населения установлена ​​фиксированная цена на электроэнергию на уровне 2,64 гривны за 1 киловатт-час).

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«Вместе с этим, следует отметить, что рыночная цена на электрическую энергию для конечных потребителей значительно выше фиксированных цен для бытовых потребителей», — добавили в НКРЭКУ. Таким образом, из вышеизложенного нельзя сделать однозначный вывод, будут ли повышены тарифы на электроэнергию в 2024 году.

Добавим, что мораторий на повышение тарифов на ЖКХ не распространяется на рынок электрической энергии. Так же, как и на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

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При этом НКРЭКУ добавляет, что обратилась в органы местного самоуправления относительно возможного финансирования деятельности лицензиатов из местных бюджетов в 2024 году: «В дальнейшем НКРЭКУ будет проведен анализ полученной от органов местного самоуправления информации с целью формирования и обеспечения прогнозируемой тарифной политики в сфере ЦВО, в том числе числе, с учетом объемов возможной финансовой помощи лицензиатам из местного бюджета.

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Обозреватель По материалам:

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