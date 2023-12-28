Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца — Finance.ua

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Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца

Личные финансы
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Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
Правительство приняло решение продлить действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт·ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона», — подчеркнул глава правительства.
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По словам Премьер-министра, украинская энергетика успешно проходит первый зимний месяц. Уже через несколько дней снижается суточный максимум потребления.
«Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», — отметил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что за последнюю неделю Украина дважды оказывала аварийную помощь Польше, принимая дополнительный объем электроэнергии. Он выразил надежду на обратную поддержку партнеров по ENTSO-E в случае необходимости.
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Также правительство приняло решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики.
Изменения к соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком позволят НЭК «Укрэнерго» получить более 3 млн евро для оплаты счетов подрядчиков за выполненные работы.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений;
  • Кабинет Министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу;
  • для получения субсидии при наличии долга за коммунальные сервисы нужно подписать контракт о реструктуризации с поставщиком.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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