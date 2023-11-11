Новые тарифы на электроэнергию приведут к подорожанию хлеба — Ассоциация пекарей Украины Сегодня 05:08

Новые тарифы на электроэнергию приведут к подорожанию хлеба — Ассоциация пекарей Украины, Фото: Depositphotos

Производители хлеба будут вынуждены повышать цены на свою продукцию при увеличении тарифов на электроэнергию.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, комментируя намерение НКРЭКУ повысить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии.

«Для хлебопекарной промышленности изменение тарифов приведет к увеличению затрат на производство. Мы не можем ограничить производство периодом с низкими тарифами. Существенную часть процесса производства будем вынуждены осуществлять во время действия максимальных тарифов. Этот отдельно взятый фактор вряд ли станет причиной значительного роста отпускных цен, но если наряду с увеличением тарифов на электроэнергию увеличатся и другие расходы, а это очень вероятно, то я не исключаю определенного подорожания хлебобулочной продукции», — прогнозирует вице-президент Ассоциации пекарей Украины.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке на сутки вперед на 4−23%. в зависимости от времени суток.

В последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40−75%. Это сразу же привело к росту цены электроэнергии на треть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.