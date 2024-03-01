ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании — Finance.ua

ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании Сегодня 10:15 — Казна и Политика

ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании

Оператор газотранспортной системы Украины перечислил в государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен авансового платежа по дивидендам по итогам работы в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Это первая часть суммы. В целом по результатам 2023 года ОГТСУ уплатит в государственный бюджет самую большую сумму за всю историю компании, начиная с момента создания в 2019 году», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ОГТСУ Дмитрия Липпы, вторая часть дивидендов за 2023 год будет уплачена в сроки, установленные действующим законодательством Украины.

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Следует отметить, что в 2023 году Оператор газотранспортной системы Украины на 33% сократил использование топливного газа и на 59% - технологические затраты. Это позволило дополнительно сэкономить более 3 млрд гривен.

Кроме авансового платежа по выплате дивидендов, по результатам прошлого года ОГТСУ уплатил в государственный бюджет 10,7 млрд грн налогов. Из них НДС составил 5,3 млрд грн, налог на прибыль — 3,6 млрд грн, другие налоги и сборы (в том числе ЕСВ и НДФЛ) — 1,7 млрд грн.

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