ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании — Finance.ua

ОГТСУ уплатил в госбюджет рекордные дивиденды с начала создания компании
Оператор газотранспортной системы Украины перечислил в государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен авансового платежа по дивидендам по итогам работы в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это первая часть суммы. В целом по результатам 2023 года ОГТСУ уплатит в государственный бюджет самую большую сумму за всю историю компании, начиная с момента создания в 2019 году», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора ОГТСУ Дмитрия Липпы, вторая часть дивидендов за 2023 год будет уплачена в сроки, установленные действующим законодательством Украины.
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Следует отметить, что в 2023 году Оператор газотранспортной системы Украины на 33% сократил использование топливного газа и на 59% - технологические затраты. Это позволило дополнительно сэкономить более 3 млрд гривен.
Кроме авансового платежа по выплате дивидендов, по результатам прошлого года ОГТСУ уплатил в государственный бюджет 10,7 млрд грн налогов. Из них НДС составил 5,3 млрд грн, налог на прибыль — 3,6 млрд грн, другие налоги и сборы (в том числе ЕСВ и НДФЛ) — 1,7 млрд грн.
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