УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов — Finance.ua
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УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов

Фондовый рынок
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УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов
УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов
АО «Укрзализныця» по итогам деятельности в 2023 году перечислило в госбюджет Украины 1,259 млрд грн авансового взноса с дивидендов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Четко выполняем все свои обязательства перед государством и приступаем к выплате дивидендов. Это первый авансовый платеж, так как еще финализируем консолидированный отчет, который четко определит нашу прибыль по итогам работы в 2023 году. Эти выплаты и их оперативность важны для финансирования потребностей государства, в частности его обороноспособности», — отметил председатель правления компании Евгений Лященко.
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По оперативным данным, несмотря на запланированные убытки, «Укрзализныця» завершила 2023 год с положительным финансовым результатом. В начале февраля 2024 года правительство определило уровень дивидендов, которые перечислят в бюджет акционерные общества с государственной долей.
Согласно решению правительства, норматив отчислений для УЗ установлен на уровне 50% при условии, что 30% прибыли компании будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.
По материалам:
Економічна Правда
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