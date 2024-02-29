УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов — Finance.ua

УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда из дивидендов

АО «Укрзализныця» по итогам деятельности в 2023 году перечислило в госбюджет Украины 1,259 млрд грн авансового взноса с дивидендов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Четко выполняем все свои обязательства перед государством и приступаем к выплате дивидендов. Это первый авансовый платеж, так как еще финализируем консолидированный отчет, который четко определит нашу прибыль по итогам работы в 2023 году. Эти выплаты и их оперативность важны для финансирования потребностей государства, в частности его обороноспособности», — отметил председатель правления компании Евгений Лященко.

По оперативным данным, несмотря на запланированные убытки, «Укрзализныця» завершила 2023 год с положительным финансовым результатом. В начале февраля 2024 года правительство определило уровень дивидендов, которые перечислят в бюджет акционерные общества с государственной долей.

Согласно решению правительства, норматив отчислений для УЗ установлен на уровне 50% при условии, что 30% прибыли компании будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.