Шесть компаний направят в бюджет в феврале 50% дивидендов — решение правительства — Finance.ua
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Шесть компаний направят в бюджет в феврале 50% дивидендов — решение правительства

Казна и Политика
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Шесть компаний направят в бюджет в феврале 50% дивидендов — решение правительства
Шесть компаний направят в бюджет в феврале 50% дивидендов — решение правительства
По решению правительства как акционера и органа управления, шесть акционерных обществ перечисляют в бюджет 50% годового объема дивидендов в феврале.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Шесть акционерных обществ должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году. Соответствующее распоряжение по тем обществам, где Кабмин является органом управления, правительство утвердило 27 февраля», — говорится в сообщении.
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Такое решение обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства, отметил замминистра экономики Алексей Соболев.
Решение касается следующих акционерных компаний:
  • «Нафтогаз Украины»;
  • «Украинская зализныця»;
  • «Укроборонпром»;
  • «Укргидроэнерго»;
  • «Украинские энергетические машины»;
  • «Нижнеднестровская ГЭС».
По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление 3 млрд грн в государственный бюджет в феврале.
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Как сообщалось, Кабинет Министров 2 февраля 2024 определил уровень дивидендов, которые перечислят в бюджет акционерные общества с государственной долей.
При базовом нормативе в 80% результата хозяйственной деятельности за прошлый год для «Нафтогаза Украины» норматив отчислений составляет 95%. Для «Укрзализныци» установлен норматив 50% при условии, что 30% прибыли направят на финансирование капитальных инвестиций, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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