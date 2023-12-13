Руководителей госпредприятий будут увольнять в случае неуплаты дивидендов в бюджет — Finance.ua

Руководителей госпредприятий будут увольнять в случае неуплаты дивидендов в бюджет
Минэкономики предлагает утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли на выплату дивидендов госпредприятий по итогам 2023 года в размере 50%. Заплатить нужно до 1 июля.
Об этом сообщается в проекте постановления правительства.
Проектом предусмотрено, что в случае невыплаты до 1 июля 2024 года хозяйственным обществом дивидендов в государственный бюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году Минэкономики должно принять меры к расторжению контракта с руководителем такого хозяйственного общества.
Кроме базового норматива предлагается установить следующие показатели дивидендов:
- для АО «Ощадбанк» и «Укрфинжилье» в размере 30%;
- — для ЧАО «Президент-Отель», АО «ПриватБанк» и хозяйственных обществ, субъектом управления корпоративными правами государства в уставном капитале которых является Минобороны, в размере 80%;
- — для АО «НАК «Нафтогаз Украины» в размере 95%;
- — установить, что субъекты хозяйствования государственного сектора экономики могут принимать решение об отчислении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере большем, чем определено.
Проект касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.
Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год» поступления в государственный бюджет части чистой прибыли и дивидендов на государственную долю предусмотрены в сумме 66 млрд гривен.
Дивиденды от государственных предприятий
Напомним, Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2022 год, на уровне 50%.
Одним из крупнейших плательщиков дивидендов является ПриватБанк, заплативший в 2023 году 24,1 млрд гривен.
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