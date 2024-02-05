Какую долю дивидендов перечислят госкомпании в бюджет — Finance.ua

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Какую долю дивидендов перечислят госкомпании в бюджет

Казна и Политика
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Какую долю дивидендов перечислят госкомпании в бюджет
Какую долю дивидендов перечислят госкомпании в бюджет
Базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов для предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, должен составлять 80% от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году.
Об этом говорится в сообщении правительства.

Кого касается

Это также касается хозяйственных предприятий, 50% и более акций которых принадлежит предприятиям со 100% долей государства, в частности дочерних предприятий.
Об этом говорится в решении Правительства «Об утверждении базового норматива отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства», которое утвердили на заседании Кабинета министров Украины пятницу, 2 февраля.
«Государственные предприятия должны приносить деньги в госбюджет. Это требование закона. В этом году правительство определило базовый норматив отчисления на уровне 80%. В Госбюджете на 2024 год запланированы поступления от этого в размере более 66 млрд грн. Эти деньги позволят профинансировать потребности государства, в том числе и оборону»,
отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Предприятия, по собственной инициативе, могут перечислять в бюджет и больше.
Также Правительство установило следующие нормативы отчислений:
  • для акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на уровне 95%;
  • для АО «Государственный ощадный банк Украины» и ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» — 30%;
  • для ПАО «Укрнафта» — 30% при условии, что 50% прибыли будет направлено на капитальные инвестиции, утвержденные Правительством в финплане компании на 2024 год;
  • для ЧАО «УДП» (Украинское Дунайское пароходство) — 30%, при направлении 50% прибыли на обновление флота и развитие производственных мощностей Килийского судостроительно-судоремонтного завода;
  • для АО «Укрзализныця» установлен норматив 50%, при условии что 30% прибыли будет направлено на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Справка Finance.ua:

  • доходы бюджета на 2024 год увеличили на 22 млрд грн. Они составляют 1,76 трлн грн. Этого удалось достичь за счет увеличения в основном НДС по ввезенным в Украину товарам, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы;
  • расходы составляют 3,35 трлн грн. Дефицит государственного бюджета снизили до 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних займов — 1,67 трлн грн, размещения ОВГЗ — 525,9 млрд грн и поступлений от приватизации — 4 млрд. грн;
  • средний курс за год ожидается на уровне 40,7 грн/долл. США, в то время как в первом чтении прогноз был 41,4 грн/долл.

Госбюджет Украины на 2024 год: основные цифры

По материалам:
Finance.ua
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