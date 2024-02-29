Ощадбанк перечислил в бюджет рекордные 5,4 млрд грн — Finance.ua

Ощадбанк перечислил в бюджет рекордные 5,4 млрд грн Сегодня 14:30 — Фондовый рынок

Ощадбанк перечислил в бюджет рекордные 5,4 млрд грн

Ощадбанк перечислил в государственный бюджет 5,4 млрд грн, из которых — 4,7 млрд грн налога на прибыль и 0,7 млрд грн дивидендов.

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«Рекордную сумму налога на прибыль, а именно 4,7 млрд грн, перечислил Ощадбанк в государственный бюджет. Кроме этого проведено авансовое перечисление доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по прогнозным результатам деятельности в прошлом году, в размере 0,7 млрд грн. Эта сумма ориентировочно составляет 50% суммы дивидендов, которые должны быть уплачены государству банком за 2023 год», — сказано в сообщении.

Как определено действующим законодательством, сумма налога составляет 50% от прибыли банка до налогообложения.

«Главный результат работы Ощадбанка — операционная прибыль — составил 12 млрд грн, что более чем в полтора раза превышает соответствующий показатель в прошлом году», — добавили в финучреждении.

В Ощадбанке напомнили, что банк занимает второе место в банковской системе по объему чистых активов и средств клиентов и первое — по количеству отделений, которых насчитывается около 1200.

«Чистая прибыль банка в 2023 году, до завершения годовых корректировок, составила 4,75 млрд грн, а показатель рентабельности капитала — 16,7% (в 2022 году — 2,9%)», — отметили в Ощаде.

Напомним, банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

Рост доходов сектора по-прежнему происходит за счет увеличения процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования. Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год сократились на 86%.

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