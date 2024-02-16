Государственные, иностранные, частные: какие банки показали лучшие и худшие финансовые показатели за год — аналитика Опендатабот Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Государственные, иностранные, частные: какие банки показали лучшие и худшие финансовые показатели за год — аналитика Опендатабот

Украинские банки получили почти 160 млрд грн прибыли до налогообложения за 2023 год. Это почти вдвое больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину общей прибыли — более 73 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Прибыли банков

В 2023 году 63 украинских банка заработали 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021. Однако чистой прибыли в прошлом году банки получили гораздо меньше — всего 86,54 млрд грн. В то же время это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль в 77,53 млрд грн.

Только 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

Сколько налогов должны уплатить финучреждения

Почти половина прибыли банков должна быть уплачена как налог на прибыль по новому закону — 46% или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд грн или 7,6% от прибыли.

Топ-10 банков по прибыли

Сейчас топ-10 банков претерпел незначительные изменения: в рейтинг входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных и 1 с частным капиталом.

Итого эти 10 банков получили 88% от общей прибыли — 75,94 млрд грн. А их налог на прибыль составил 63,18 млрд грн.

Инфографика: Опендатабот

Государственные банки

На 5 государственных банков приходится 63% от общей прибыли всех банков — 54,71 млрд грн. Государственный ПриватБанк стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021 году.

Тем временем Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли.

Также в государственные банки добавился Сэнс банк, национализированный в 2023 году.

Инфографика: Опендатабот

Иностранные банки

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд грн. Для сравнения, в накануне полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.

Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд грн. Вместе с Укрсиббанком , почти втрое увеличилшим свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы.

Большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост показал Дойче банк: аж в 18 раз.

Инфографика: Опендатабот

Частный капитал

По результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, лидер группы — 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк ( monobank ) — прибыль которого уменьшилась в 1,6 раз к тому же 2021 году.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда;

по данным НБУ, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.



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