Порошенко вошел в топ-10 самых богатых участников форума в Давосе – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко попал в список топ-10 самых богатых участников экономического форума в Давосе. Он с состоянием, по данным Cityam.com, 1,6 млрд долларов занял 9 место.
Американский президент Дональд Трамп оказался на 6 строчке с капиталом в 4,9 млрд долларов. Традиционно рейтинг возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс с 72 млрд долларов. В тройку самых богатых участников также вошли Джек Ма, который является основателем китайского оптового гиганта Alibaba, стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио – инвестор и менеджер хедж-фондов, по оценкам издания, состояние которого оценивается в 14,1 млрд.
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