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Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФ

Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФ

Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) сейчас составляет 12,1 миллиардов долларов.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

“На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 миллиарда долларов. Есть также обязательства Министрества финансов перед Международным валютным фондом в сумме 4,9 миллиардов долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиардов долларов”, – заявил Чурий.

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Заместитель председателя НБУ отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиарда долларов.

При этом общая сумма обязательств НБУ достигает 9,1 миллиарда долларов.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой.

По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 миллиардов долларов.

По материалам РБК-Украина
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