"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУ

Одной из причин роста цен в Украине в 2017 году стало повышение зарплат, на которое, в свою очередь, повлияла трудовая миграция. Об этом в
“Рост зарплат в экономике, который превысил ожидания, объясняется и миграционными трендами. Сейчас многие говорят о том, что они неблагоприятны для Украины. Люди трудоспособного возраста уезжают работать в другие страны, это создает давление на рынок труда в Украине – работодателям приходится повышать зарплаты, чтобы удержать работников”, – пояснил Сологуб.
Таким образом, трудовые мигранты косвенно повлияли на рост инфляции. Но в то же время зарплаты трудовых мигрантов, которые присылают в Украину валютные переводы, стали одним из главных факторов по сдерживанию инфляции.
“Экономика – комплексная система. Если в одном месте прибывает, то в другом, соответственно, убывает. А люди часто об этом забывают. … Пример с рабочей силой – еще одна иллюстрация. Действительно, трудовая миграция повышает давление на зарплаты внутри страны. Рост зарплат – это правильно, так должно происходить. Но рост зарплат должен соответствовать росту производительности. А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу – вот такой подход и создает давление на цены. С другой стороны, увеличение потока мигрантов за границу приводит к тому, что они больше денег возвращают сюда, и это приводит к укреплению обменного курса”, – отметил Сологуб.
В сумме, по его словам, эффект для инфляции был неоднозначным.
“Важно рассматривать экономическую ситуацию в комплексе. Инфляция в 13,7% – это, конечно, много. Но с другой стороны, если посмотреть в целом на макроэкономическую ситуацию в прошлом году, она не выглядит такой уж плохой. Да, она могла быть гораздо лучше. Но в целом она достаточно стабильна”, – подытожил Сологуб.
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