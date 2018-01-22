В хранении Bitcoin признались 57 украинских чиновников

За последние два года 57 государственных служащих в Украине указали в своих налоговых декларациях сбережения в криптовалютах, в том числе Bitcoin. Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot,
При этом наибольшее количество владельцев биткоинов работает в Одесском областном совете, на втором месте – Верховная Рада Украины.
При этом специалисты напоминают, что на данный момент Национальный банк Украины (НБУ) не признает Bitcoin ни валютой, ни платежным средством.
“Суды … приходят к единогласному мнению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных признаков. … Следовательно, согласно букве закона, у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. В соответствии с духом закона, пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива. Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне”, – объяснил руководитель Opendatabot Алексей Ивнанкин.
Кроме того, отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции, считают эксперты.
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