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Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы

Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы

29-летний украинец Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle, попал в список Forbes 30 Under 30.

Об этом говорится в рейтинге Forbes 30 Under 30.

“Стартовав с арендованной квартиры в Украине и нулевого финансирования, Readdle создала мощную экосистему приложений, таких как Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert”, – отмечают составители рейтинга.

“Приложение Readdle считается лидером в своей категории с более чем 75 млн загрузок по всему миру”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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