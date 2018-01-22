Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы

29-летний украинец Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle, попал в список Forbes 30 Under 30.

Об этом говорится в рейтинге Forbes 30 Under 30.

“Стартовав с арендованной квартиры в Украине и нулевого финансирования, Readdle создала мощную экосистему приложений, таких как Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert”, – отмечают составители рейтинга.

“Приложение Readdle считается лидером в своей категории с более чем 75 млн загрузок по всему миру”, – говорится в сообщении.