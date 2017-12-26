День финансов, 26 декабря: спор Баффета на $1 млн, иск к Apple на $125 млн, криптопирамида на $250 млн

Во вторник, 26 декабря, цифры, от нуля до миллиардов, играли немаловажную роль:
Morgan Stanley допускает падение курса Bitcoin к нулю. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства Bitcoin принимают только три игрока. Этот факт свидетельствует о том, что Bitcoin в будущем может обесцениться к нулю.
Суд отсрочил на 8 лет возврат кредитов ПриватБанку. Хозяйственный суд Киева на восемь лет отсрочил должникам уплату более 9 млрд грн кредита ПриватБанку. Согласно документу, суд удовлетворил иски трех компаний-должников.
Жертвами корейской криптопирамиды стали 18 тыс. человек. Прокуратура южнокорейского города выдвинула обвинения против 21 работника майнингового агентства, которые подозреваются в мошенничестве, жертвами которого стали 18 тыс. инвесторов из 54 стран мира.
Уоррен Баффет выиграл десятилетний спор на $1 миллион. В конце 2017 года подойдет к завершению пари, которое 10 лет назад заключил один из самых богатых людей мира с инвесторами из компании Protеgе Partners, ставкой в споре стал $1 млн. Суть спора здесь.
В Израиле потребовали с Apple 125 миллионов долларов за замедление iPhone. Двое израильтян, которые подали иск, утверждают, что Apple нарушила обязательства перед потребителями, намеренно скрыв от них информацию о том, что “обычное” обновление ПО негативно отразится на работе устройств.
Bitcoin-фонд принес прибыль в 25 000%. В долларовом эквиваленте прибыль Pantera Bitcoin Fund за четыре года составила $2,1 млрд. Фонду не пришлось прикладывать много усилий, предприятие планомерно приобретало Bitcoin, а те росли в цене.
Украина из-за срыва приватизации дополнительно одолжит почти 14 миллиардов гривен. Кабмин увеличил привлечение государственных займов в бюджет на 2017 год на 13,7 мдрд грн из-за невыполнения плана приватизации.
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