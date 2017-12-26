Жертвами корейской криптопирамиды стали 18 тыс. человек

Прокуратура южнокорейского города Инчхон выдвинула обвинения против 21 работника майнингового агентства Mining Max. Они подозреваются в мошенничестве, жертвами которого стали 18 тыс. инвесторов из 54 стран мира.
Как сообщает Finance Magnates со ссылкой на местное издание Yonhap, по данным следствия, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года подозреваемые присвоили 270 млрд вон (около $250 млн). Три участника организации, в числе которых певец и композитор Парк Юн-вун, обвиняются в растрате средств, но задержаны они не были. Еще семеро, включая председателя Mining Max, скрылись от следствия — данные о них уже переданы в Интерпол.
На сайте Mining Max указано, что компания «специализируется на облачных премиум-системах для майнинга», которые «собираются и поддерживаются в дата-центрах Кореи». В основном там добывается Ethereum, однако детальные технические подробности на сайте не указаны.
Своим клиентам фирма обещала, что размер прибыли будет прямо пропорционален объему вложенных средств. В реальности же инвесторы были разделены на семь уровней, при этом практически все деньги ушли на покупку предметов роскоши для управленческого состава и агентов, привлекших больше всего «жертв». При этом на сам майнинг Ethereum было потрачено всего лишь 75 млн вон, говорится в докладе.
По данным следствия, около 14 тысяч пострадавших проживают в Южной Корее, 2600 — в США, 600 — в Китае, а остальные — в Японии и других странах мира. Кроме того, прокуроры уверены, что еще порядка 100 млн вон руководство Mining Max хранит на офшорных счетах.
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