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Суд отсрочил на 8 лет возврат кредитов ПриватБанку

Суд отсрочил на 8 лет возврат кредитов ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева на восемь лет отсрочил должникам уплату более 9 млрд грн кредита ПриватБанку.

Об этом говорится в решении суда по делу N910/18117/17 от 19 декабря.

Согласно документу, суд удовлетворил иски трех компаний-должников.

По иску фирмы “Пром Гарант Плюс” суд признал недействительным дополнительное соглашение с ПриватБанком от 28 ноября к кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд грн значилось 15 октября 2017 года с возможностью продления, в то время как в самом договоре была указана дата возврата кредитных средств – 25 октября 2025 года.

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В сентябре ПриватБанк сообщил этой компании о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и потребовал досрочного возврата кредита в полном объеме. Изучив устав общества, суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение недействительно, поскольку, подписывая его, директор превысил полномочия, а решение о допсоглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.

По аналогичным причинам суд признал недействительными соглашения с компаниями “Брайтон” (в кредитном договоре срок погашения кредита на 4,1 млрд грн был определен 24 октября 2024 года, а в соглашении – 28 октября 2017 года) и “Коуч Прайм” (в кредитном договоре срок погашения займа на 700 млн грн был определен 20 октября 2026 года, а в соглашении – 20 октября 2017 года).

По материалам Финансовый клуб
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