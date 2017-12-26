Суд отсрочил на 8 лет возврат кредитов ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева на восемь лет отсрочил должникам уплату более 9 млрд грн кредита ПриватБанку.
Об этом говорится в решении суда по делу N910/18117/17 от 19 декабря.
Согласно документу, суд удовлетворил иски трех компаний-должников.
По иску фирмы “Пром Гарант Плюс” суд признал недействительным дополнительное соглашение с ПриватБанком от 28 ноября к кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд грн значилось 15 октября 2017 года с возможностью продления, в то время как в самом договоре была указана дата возврата кредитных средств – 25 октября 2025 года.
Читайте также: Неизвестные повторно подали фиктивные иски от имени ПриватБанка
В сентябре ПриватБанк сообщил этой компании о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и потребовал досрочного возврата кредита в полном объеме. Изучив устав общества, суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение недействительно, поскольку, подписывая его, директор превысил полномочия, а решение о допсоглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.
По аналогичным причинам суд признал недействительными соглашения с компаниями “Брайтон” (в кредитном договоре срок погашения кредита на 4,1 млрд грн был определен 24 октября 2024 года, а в соглашении – 28 октября 2017 года) и “Коуч Прайм” (в кредитном договоре срок погашения займа на 700 млн грн был определен 20 октября 2026 года, а в соглашении – 20 октября 2017 года).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2353 35
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3851 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2699 20
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4011 7
Средние расходы американцев в сезон праздников превысят $900 впервые за 12 летВчера, 02:00 - 573 7
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4011 7
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3851 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2699 20
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2353 35
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2180
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 947 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2542
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3707 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2406 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6075 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)