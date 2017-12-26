Уоррен Баффет выиграл десятилетний спор на $1 млн

В конце 2017 года подойдет к завершению пари, которое десять лет назад заключили один из самых богатых людей мира, “инвестгуру” и глава Berkshire Hathaway​ Уоррен Баффет с инвесторами из компании Protégé Partners. Ставкой в споре стал $1 млн. Тогда каждая сторона купила за $640 тыс. казначейскую облигацию США, стоимость которой по истечении десяти лет достигнет $1 млн. Эта сумма пойдет на благотворительные цели, независимо от исхода спора.

Суть спора такова: Баффет утверждал, что самая выгодная инвестиция в Америке — это просто вкладываться в фондовый индекс широкого рынка S&P 500, а его оппоненты — что они придумают такие хедж-фонды (туда акции отбираются вручную), которые обойдут S&P 500 на дистанции в десять лет.

“В годовом отчете Berkshire 2005 года я утверждал, что активное управление инвестициями профессионалами за определенный период времени окажется менее прибыльным, чем любителями, которые ничего не делали. Я объяснил, что солидные выплаты разнообразным “помощникам” оставят их клиентов — опять же, в совокупности — в худшем положении, чем любителей, которые просто вложили деньги в низкозатратный индексный фонд, которым не управляют”, — писал Баффет в письме акционерам компании Berkshire Hathaway Inc. в 2016 году.

Десять лет назад Баффет предложил кому-нибудь из инвесторов, работающих с хедж-фондами, пари на эту тему. На него откликнулся руководитель Protégé Partners Тед Сайдес. В итоге они оба вложили по 330 тысяч долларов — Баффет в индексный фонд Vanguard 500, основанный на индексе S&P 500, а Protégé Partners — в пять фондов, инвестировавших в общей сложности в сто хедж-фондов, управляемых профессионалами. Проигравший должен отдать миллион долларов на благотворительность.

В 2016 году Уоррен Баффет писал, что по итогам девяти лет он явно выигрывает — за прошедшее время доходность в индексном фонде превысила 85%, в то время как средняя доходность пяти “фондов фондов” составила около 22%.