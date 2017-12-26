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В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали 125 миллионов долларов

В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали 125 миллионов долларов

Израиль подал на компанию Apple коллективный иск за замедление iPhone и потребовал 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает Itc.ua.

По мнению двух израильтян, которые подали иск, Apple нарушила обязательства перед потребителями, намеренно скрыв от них информацию о том, что “обычное” обновление ПО негативно отразится на работе устройств.

В иске также говорится, что Apple хорошо известна своей скрытностью – компания не дает доступа к исходному коду своих продуктов, и к потребителям особо не прислушивается, принимая различного рода решения в отношении своих программных продуктов и устройств.

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Как и многие другие, инициаторы этого рассмотрения уверены, что таким образом Apple подталкивала покупателей к покупке новых смартфонов iPhone.

Напомним, проблему со старыми моделями айфонов заметили пользователи ресурса Reddit в начале декабря. Они также выяснили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее.

После чего Apple признала, что намеренно занижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов.

По материалам ITC.ua
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