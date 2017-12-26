Биткоин-фонд принес прибыль в 25 000%

Американский хедж-фонд Pantera Bitcoin Fund принес своим инвесторам 25 000% прибыли, причем большую часть средств удалось заработать в 2017 году на волне колоссального роста курса биткойна. Pantera Bitcoin можно считать образцом дальновидности — с момента своего появления в 2013 году фонд скупал и копил биткойны. Правда, в последние дни курс криптовалюты заметно просел.

В долларовом эквиваленте прибыль Pantera Bitcoin Fund за четыре года составила $2,1 млрд. Как отмечает New York Times, хедж-фонду не пришлось прикладывать много усилий. Предприятие планомерно приобретало биткойны, а те росли в цене.

Цифра 25 000% кажется феноменальной, особенно если учесть, что в прошлом году самый успешный хедж-фонд в мире принес своим инвесторам 148%. С учетом заявления Pantera Bitcoin, с 2013 года в годовом исчислении фонд приносил инвесторам 250% годовых.

Компания сделала свое заявление еще до того, как биткойн преодолел исторический максимум в $20 000, а затем обвалился на треть. По данным NYT, свои расчеты фонд представил в тот период, когда криптовалюта стоила $15 500. Позже биткойн опускался до $12 000, а затем вновь поднялся в цене выше $14 000.

Основатель Pantera Bitcoin, а в прошлом сотрудник Goldman Sachs Дэн Морхэд признает, что создавать криптовалютный хедж-фонд в 2013 году было непросто. Тогда биткойн считался маргинальной разработкой, операции с которой проводили только онлайн-площадки по торговле наркотиками.

«Тяжелее всего было просто на это решиться, потому что все считали идею безумной», — рассказал Морхэд.